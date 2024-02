V Amerike kráľovu rakovinu neriešia: Meghan rozdáva úsmevy, Harry vtipkoval na pódiu!

Princ Harry na odovzdávaní cien NFL Honors (Zdroj: SITA)

LAS VEGAS - Neprejavovať na verejnosti svoje emócie je jedným z pravidiel, ktorého by sa členovia monarchie mali držať. A vyzerá to tak, že Harry a Meghan sa týmto riadia aj napriek tomu, že sa od kráľovskej rodiny formálne odlúčili.

Rodina kráľa Karola III. je v centre pozornosti viac, než zvyčajne. Dôvodom je to, že panovník zvádza boj so zákernou rakovinou. Jeho mladší syn Harry, ktorý žije v Amerike, sa za ním ponáhľal hneď, keď sa o tom dozvedel. Podľa medializovaných informácií sa však so starším bratom Williamom nestretol, keďže už dlhšie sú ich vzťahy zlé.

Harry mal v pätách paparazzov, ktorí presne vedeli, kedy sa vrátil do Ameriky. Pozornosti bulvárnych fotografov sa nevyhla ani jeho manželka Meghan. Tú nafotili v aute pred ich domom a na jej tvári nechýbal široký úsmev.

Médiá sú dnes plné správ aj o Harrym, ktorý sa na prekvapenie mnohých objavil na podujatí NFL Honors award show. Tam odovzdával prestížnu cenu hráčovi amerického futbalu - Cameronovi Heywardovi. Princ predviedol svoj šarm a nechýbalo ani vtipkovanie. Viaceré médiá však poukázali na to, že kým William verejne ďakoval za podporu svojho otca, Harry sa o ňom vôbec nezmienil.

