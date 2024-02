Kráľovská rodina v napätí: ROZHOVOR s princom Harrym v televízii... Komentoval aj kráľa!

Princ Harry (Zdroj: SITA)

Tvorcovia spomínanej relácie pochopiteľne už vopred avizovali rozhovor so synom panovníka. Spomenuli tiež, že bude komentovať aj stretnutie so svojím otcom, ktorý zvádza boj s rakovinou. Keďže Harry v minulosti svojimi vyjadreniami neraz šokoval, mnohí s napätím čakali, čo sa bude diať teraz.

Na prekvapenie mnohých reagoval Harry na otázky veľmi diplomaticky. Keď sa ho reportér opýtal, čo robil, keď sa dozvedel o tom, že jeho otec má rakovinu, tak povedal: „Skočil som do lietadla a odcestoval som, aby som ho videl čo najskôr, ako to bolo možné.” Nebránil sa ani tomu, aby hovoril o svojich emóciách. „To, že som mohol nastúpiť do lietadla, vidieť ho a stráviť s ním nejaký čas, za to som veľmi vďačný," povedal tiež.

Reportér mu tiež položil otázku, či si myslí, že aktuálna situácia by mohla napäté vzťahy v ich rodine urovnať. „Určite áno. Každá choroba alebo neduh spája rodinu," poznamenal.

Počas rozhovoru dostal Harry aj otázky týkajúce sa iných tém. Komentoval napríklad to, či uvažoval o americkom občianstve, i to aké sú ich deti Archie a Lilibet. Podľa jeho slov majú obaja zmysel pre humor a dokážu rodičov vždy rozosmiať.