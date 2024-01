Moderátorka NALOŽILA hviezdnej Madonne: Meškala na koncert 2 hodiny… Absolútna NEÚCTA!

Madonna (Zdroj: SITA/ABC)

NEW YORK - Hviezdna Madonna (65) aktuálne čelí žalobe od fanúšikov za to, že na svoj koncert v Brooklyne meškala 2 hodiny. No verejne sa do nej pustila aj obľúbená moderátorka. Podľa nej sa speváčka správa ako diva a voči fanúšikom, ktorí si zaplatili, aby ju videli, je absolútne neúctivá!