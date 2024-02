TRAPAS legendárnej Madonny: Na pódiu spadla zo stoličky... Jej reakcia nemá chybu!

Madonna (Zdroj: SITA)

Americká legenda sa momentálne venuje svojmu turné The Celebration Tour. V týchto dňoch si ho môžu užívať fanúšikovia v USA, kde bude Madonna koncertovať až do konca apríla.

Cez víkend si to speváčka namierila do Seattlu, kde vystupovala v Climate Pledge Arena. Počas šou sa však hudobníčke podaril aj jeden menší trapas. Jeden z tanečníkov ju počas piesne Open Your Heart mal ťahať po pódiu na stoličke, čo však rýchlo oľutovala. Umelec totiž neudržal rovnováhu a tak dvojica skončila na zemi.

Madonna si však z nešťastného okamihu ťažkú hlavu nerobila a zobrala ho s humorom. Video sa okamžite začalo šíriť na sociálnych sieťach a fanúšikovia ocenili hlavne prístup speváčky, ktorá bola nad vecou a vo svojom vystúpení bez problémov pokračovala.