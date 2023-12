Hviezdny Kevin Costner sa z rozvodu spamätal expresne rýchlo: Randí so známou speváčkou!

Kevin Costner (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že sa z rozvodu spamätal poriadne rýchlo. Len v septembri sa americký herec Kevin Costner (68) definitívne rozviedol so svojou manželkou Christine (49). Najnovšie to však vyzerá tak, že si už stihol nájsť náhradu. Tou by mala byť známa speváčka Jewel (49), po boku ktorej sa Costner objavil už viackrát.

V máji šokovala fanúšikov správa o tom, že manželstvo Kevina Costnera sa po 18-tich rokoch rozpadlo. Jeho partnerka Christine vtedy podala žiadosť o rozvod, ktorý sa kvôli viacerým sporom naťahoval až do septembra.

Momentálne to však vyzerá tak, že sa z náročného obdobia spamätal rýchlo. Podľa špekulácii má Costner randiť s americkou speváčkou Jewel. Tá ma na svojom konte viaceré známe hity, ako sú napríklad You Were Meant For Me, Foolish Game či Who Will Save Your Sou.

Dvojica sa bok po boku po prvýkrát objavila v novembri v Karibiku a túto fotku na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zdieľala samotná hudobníčka. Magazínu TMZ sa však podarilo získať zábery, na ktorých pôsobili ako zamilovaná dvojica.

„Niečo sa medzi nimi deje. Flirtovali spolu a keď boli spolu, tak doslova žiarili," povedal jeden zo zdrojov magazínu. „Bolo vidieť, že sa snažia byť diskrétni, ale každému bolo jasné, že medzi nimi niečo je," uviedol ďalší.

