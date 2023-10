"Toaletný defekt" hviezdneho Costnera: Keviiin, mal si NEHODU?!

Kevin Costner (Zdroj: SITA)

SUMMERLAND - Ani hviezdam sa nevyhýbajú faux pas! Svoje by o tom aktuálne vedel hovoriť aj Kevin Costner (68), ktorého paparazzi nafotili na odchode z westernovej reštaurácie. Nedalo sa totiž nevšímnúť si obrovský mokrý fľak na jeho nohaviciach!

Hviezdny Kevin Costner si prechádza náročným životným obdobím. Jeho manželka Christine totiž po dlhých 18 rokoch podala v lete žiadosť o rozvod. Všetky jeho myšlienky tak bez pochýb smerujú práve týmto smerom... Niet preto divu, že sa zamyslenému hercovi občas stane nejaká nepríjemnosť.

No a po jednej takej sa paparazzom podarilo herca nafotiť. Bol práve na ceste z westernovej reštaurácie The Golden Nugget v kalifornskom Summerlandu a pôsobil, že je dobre naladený. A možno ho pobavila nehoda, ktorá sa mu stala. Z podniku totiž odchádzal aj s viditeľným, ako by povedal legendárny Julo Satinský, "toaletným defektom".

Na svetlých nohaviciach, ktoré mal na sebe, sa nedal prehliadnúť obrovský mokrý fľak, ktorý mu siahal od zadku, cez celý bok až medzi nohy. Čo konkrétne sa Kevinovi prihodilo, sa nevie, no budeme veriť, že za jeho neplánované vylepšenie nohavíc môže len prevrátený pohár s vodou.

(Zdroj: Profimedia)