Ozzy Osbourne vydesil svojich fanúšikov: BOJ S RAKOVINOU!

Ozzy Osbourne (Zdroj: SITA)

Ozzy Osbourne nemá pred svojimi fanúšikmi žiadne tajnosti a pravidelne ich informuje o svojom zdravotnom stave, ktorý v posledných rokoch nie je vôbec ideálny. Veľmi emotívne slová použil aj nedávno, keď povedal, že podľa neho mal byť už dávno mŕtvy.

V najnovšom rozhovore pre magazín Rolling Stone dokonca priznal, že mu zostáva maximálne 10 rokov života. V úprimnej spovedi zároveň prezradil, že sa o jeho smrti dokonca otvorene baví so svojou manželkou Sharon.

„Nebojím sa umierania, ale nechcem prežiť dlhý, bolestivý a mizerný koniec. Páči sa mi myšlienka, že môžete ísť do Švajčiarska a ukončiť to rýchlo. Videl som, ako môj otec umieral na rakovinu. Nedávno som povedal Sharon, že si dám marihuanu a povedala, že ma to zabije. Spýtal som sa jej, že ako dlho chce, aby som žil. Pri najlepšom mám 10 rokov života a keď ste starší, tak čas naberá rýchlosť. Nedávno sme mali so Sharon 41. výročie svadby, čo je pre mňa neuveriteľné," povedal Osbourne.

Hudobník prehovoril aj o sérii vážnych operácii krčnej chrbtice, ktoré musel podstúpiť po nešťastnom páde v roku 2019. Počas jednej z nich však lekári objavili ďalší vážny problém. „Druhá operácia dopadla veľmi zle a viditeľne ma zmrzačila. Myslel som si, že po druhej a tretej operácii budem zase behať, ale pri poslednej mi strčili do chrbtice kovovú tyč. V jednom zo stavcov mi navyše našli tumor, takže sa ho museli zbaviť. Je to drsné a neviem vôbec udržať rovnováhu," šokoval spevák.

Ozzy Osbourne (Zdroj: SITA)