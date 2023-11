ŠKANDÁL kráľovskej rodiny opäť ožíva: Unikli mená tých, čo mali rasistické narážky... Preboha! Kate, aj ty?

(Zdroj: SITA, Profimedia)

V marci 2021 obletel svet rozhovor Harryho a Meghan, ktorý opísali to, ako sa podľa nich chová kráľovská rodina. Jednou z najdiskutovanejších tém bolo aj to, že minimálne jeden člen rodiny mal s Harrym riešiť to, akú farbu pokožky bude mať ich prvorodený potomok.

Harry a Meghan (Zdroj: SITA)

Táto kauza najnovšie ožíva vďaka knihe Omida Scobieho s názvom Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival. V britskej verzii totiž opisuje celú situáciu, avšak nekonkretizoval mená ľudí, ktorí mali mať tieto rasistické poznámky na svedomí.

V kníhkupectvách v Holandsku si však mohli ľudia zakúpiť aj verziu, kde boli uvedené mená členov rodiny, ktorí sa mali týchto poznámok dopustiť. Knihu však takmer okamžite stiahli z predaja a tak sa začalo vo veľkom špekulovať, o koho ide.

Viaceré zdroje z Holandska doplnil aj britský novinár a moderátor Piers Morgan. „Poviem, ktoré dve mená sa objavili v holandskej verzii. Oni si to totiž narozdiel od vás, britských ľudí, ktorí platíte kráľovskú rodinu, môžu prečítať. Týmto obvineniam absolútne neverím a pochybujem, že tam bol nejaký rasizmus. V knihe sa však píše o kráľovi Karolovi III. a princeznej Kate," povedal Morgan vo svojej šou.

Tieto informácie rozvírili veľkú debatu a hovorí sa o tom, že kráľovská rodina podnikne právne kroky. Autor knihy sa tak snaží zbaviť viny a k celej veci sa už stihol vyjadriť. „Kniha bola napísaná vo viacerých jazykoch. Bohužiaľ, neovládam holandčinu. Ak došlo k nejakej chybe v preklade, tak som si istý, že vydavateľ to napraví. Napísal som a editoval britskú verziu. Nikdy som nenapísal verziu, v ktorej by som spomínal mená," uviedol Scobie pre RTL Boulevard.