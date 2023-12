Prvé Vianoce Karola III. ako kráľa: Fíha, poruší rodinnú tradíciu!

(Zdroj: SITA)

Počas minulého roka sa Karol III. po prvýkrát ujal vianočného príhovoru občanom Veľkej Británie. Jeho krásne slová, ktorými si uctil hlavne zosnulú Alžbetu II., chytili za srdce mnohých, a tak sú očakávania od tohtoročného príhovoru ešte väčšie.

Karol III.

Aj napriek minuloročnej premiére sa bude ľuďom po prvýkrát prihovárať ako korunovaný kráľ až tieto Vianoce. Už teraz je však jasné, že pri ňom poruší tradíciu kráľovskej rodiny, ktorú starostlivo dodržiavala aj jeho mama.

Tá pri písaní svojho prejavu využívala odborných poradcov, ktorí jej pomáhali s tvorbou dôležitého odkazu krajine. Karol III. však ich pomoc nevyužil a spísal si len krátke body, o ktorých chce hovoriť. Podľa experta na kráľovskú rodinu Ephraima Hardcastlea si totiž myslí, že podobné prejavy zvláda najlepšie bez prípravy.

„Podľa môjho zdroja si svoj prejav pripravoval sám Karol III. bez akejkoľvek pomoci poradcov. Minulý rok to bolo podobne, vtedy mu robili v jeho prejave len drobné úpravy tak, aby to sedelo s archívnymi zábermi, ktoré vkladali producenti. Kráľ zistil, že najlepšie rozpráva vtedy, keď sa čo najmenej pripravuje. Je to schopnosť, ktorú sa naučil až keď bol starší," povedal pre Daily Mail.

Karol III.