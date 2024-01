Britney Spears ukončila všetky špekulácie: Jej fanúšikovia zostanú poriadne sklamaní!

Britney Spears (Zdroj: Instagram B.S.)

O tom, či začne Britney Spears opäť tvoriť hudbu, sa špekuluje prakticky odvtedy, ako súd zrušil jej opatrovníctvo. Počas minulého roka však prechádzala poriadne turbulentným obdobím, ktoré vyvrcholilo jej rozvodom s partnerom Samom Asgharim.

V posledných týždňoch však špekulácie o jej comebacku nabrali na obrátkach. Vrátiť sa podľa informácií magazínu Page Six mala aj s novým albumom, na ktorom mala spolupracovať so známymi speváčkami a textárkami Charli XCX a Juliou Michaels.

Počas tohto týždňa však všetky špekulácie vyvrátila a prostredníctvom sociálnej siete Instagram oznámila, že sa už do hudobného priemyslu nikdy nevráti. V príspevku, ktorý medzičasom zmazala, uviedla aj to, že je ghostwriterka, čo znamená, že síce naďalej píše texty, avšak nepodpisuje sa pod nimi ako autorka.

„Už nikdy sa do hudobného priemyslu nevrátim! Keď niečo napíšem, tak to robím pre zábavu a hlavne pre druhých ľudí. Pre tých, ktorí čítali moju knihu, je stále množstvo vecí, ktoré o mne neviete. Počas posledných dvoch rokov som napísala asi 20 piesní. Som ghostwriterka a veľmi si to užívam," napísala Spears.