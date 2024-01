ŠKANDÁL! Britney Spears zakázali vstup do luxusného hotela... Pobehovala tam s HOLÝMI PRSIAMI

Britney Spears (Zdroj: Instagram)

Svoje odvážne zábery prezentuje hudobníčka na sociálnej sieti Instagram prakticky neustále. Podľa najnovších informácii sa však Spears nehanbí prezentovať svoje telo ani na verejnosti, čo ju dostalo do problémov.

V známom hoteli Four Seasons v Los Angeles totiž kompetentným došla s hviezdnou speváčkou trpezlivosť a zakázali jej vstup. Miestnym hosťom totiž prekážalo správanie slávnej umelkyne a hlavne to, že sa popri bazénoch promenádovala hore bez.

„Britney chodila do tohto hotela roky. V poslednej dobe však spôsobovala zamestnancom vrásky na čele. Počas minulého roka jej najskôr zakázali vstup, potom to zrušili a následne opäť zakázali. Niektorí hostia sa sťažovali na to, že pri bazéne chodila hore bez, kvôli čomu sa necítili komfortne. Jej správanie bolo často bizarné a otravné," uviedol zdroj pre The Sun.

„Tieto správy sa šírili celým hotelom a je to veľmi nešťastné, ale momentálne tam nemôže chodiť, určite nie do kúpeľov. Britney môže byť veľká hviezda, ale nemôže tam pobehovať a robiť si čo chce. Vyzerá to tak, že veľa vysokopostavených a bohatých hostí sa jednoducho nechce cítiť trápne," doplnil zdroj.

