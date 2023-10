Tomy Kotty o pobyte v LIEČEBNI: Bolo to BRUTÁLNE a… TVRDÉ slová PSYCHIATRIČKY o Ráchel!

Ráchel a Tomy (Zdroj: Instagram R.K.)

BRATISLAVA - V apríli tohto roka Slovenskom otriasla kauza údajného znásilnenia a napadnutia medzi šoubizovo známym párom, ktorý dovtedy pôsobil absolútne idylicky. Aktérmi boli influencerka a bývalá finalistka Miss Universe Ráchel Karnižová a jej dnes už bývalý partner - muzikant a moderátor Tomy Kotty. Ten mal svoju vtedajšiu partnerku napadnúť a dokonca aj znásilniť. Temperamentná ryšavka riešila celú vec verejne a to, čo sa medzi nimi udialo, opísala do najmenších detailov. Hudobník bol v tom čase na liečení, no a teraz sa k slovu prihlásil aj on...

Jeho otvorenú spoveď priniesol týždenník Emma. V úprimnom rozhovore sa ho spýtali na to, čo sa medzi ním a Ráchel udialo, keďže Tomy už predtým naznačil, že ich konflikt neprebiehal úplne tak, ako to podala Ráchel. No a v spomínanom interview porozprával aj o tom, ako vyzeral jeho pobyt v liečebni.

To, že má problém s alkoholom, vraj tušil už dlhšie, no liečbu odkladal. „Myslel som si, že to mám pod kontrolou. Potom už však nastali momenty, keď som cítil, že to nie je dobré, že to musím riešiť. Na liečenie som išiel skôr ako sa tá kauza stala verejnou. Nerobil som to preto, aby som nejako menil verejnú mienku. Netušil som, že to ľudia budú vedieť, keď som sa tam prihlásil. Hlavne som v tom období nepil každý deň. Nemal som kedy, veď som stále točil, mal prácu, po večeroch som bol s ňou," povedal s tým, že jeho problémy pod vplyvom boli skôr nárazové, ako pravidelné.

Po nástupe na liečbu ho vraj pacienti privítali slovami "Vitaj v jame levovej". To, čo tým mysleli, následne aj pochopil. „Ešte som si vravel, že si priplatím za izbu, aby som bol sám. A potom som zistil, že som na izbe s ďalšími deviatimi ľuďmi. Na všetko sme mali systém, presný harmonogram. Písali sme si program vždy deň vopred, čo presne v ktorú hodinu budeme robiť. A museli sme to dodržiavať. Volá sa to konfliktná liečba, keď sa človeka snažia odtrhnúť od všetkého, čo má rád, aby sa naučil fungovať v prázdnote a nekompenzoval si závislosť inou aktivitou, na ktorú je zvyknutý. Napríklad ľudia, ktorí veľa cvičia, si dajú zákaz cvičiť na celé mesiace. Bolo to brutálne," priznal Tomy a dodal, že až keď si vypočul životné príbehy ostatných, uvedomil si, že je na tom ešte celkom dobre.

O tom, že ho Ráchel verejne praníruje, vraj najprv nemal ani poňatia, keďže na liečbu dobrovoľne nastúpil ešte predtým a telefón k dispozícii nemal. O to horšie to niesol v momente, keď sa o tom dozvedel, čo spomínal ešte v čase, keď sa rozhodol prvýkrát prehovoriť prostredníctvom svojho Instagramu. A to, čo Ráchel urobila, riešil aj v liečebni so svojou psychiatričkou. To, čo mu o správaní jeho bývalej partnerky povedala odborníčka, považuje za najsilnejší moment celého pobytu v liečebni.

„Najemotívnejšiu chvíľu som mal, keď mi prvýkrát moja psychiatrička vysvetlila po tom, čo som jej vyrozprával ten príbeh, že ma moja expriateľka nikdy nemohla mať rada, keď nakoniec spravila to, čo spravila. Vtedy som si to celé uvedomil," hovorí Tomy, ktorý liečebňu opísal ako "trošku voľnejšie väzenie" a dodal, že spoločenské akcie a večery s kamarátmi teraz absolútne nevyhľadáva, keďže a alkoholom nadobro skončil.

