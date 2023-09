KRÍZA vo vzťahu Harryho a Meghan: Najnovšia FOTO odhalila PRAVDU!

Meghan a Harry (Zdroj: SITA)

Invictus Games vznikli v roku 2014 ako športové podujatie, ktorého sa zúčastňujú zranení alebo chorí vojaci a vojačky. Táto akcia slúži na to, aby sa prostredníctvom športových aktivít pomohlo týmto ľuďom s ich fyzickým, ale najmä psychickým zdravím. Zakladateľom projektu je princ Harry, ktorý sa inšpiroval americkou obdobou s názvom Warrior Games.

Princ Harry (Zdroj: SITA)

Včera večer sa konalo veľkolepé finále tohto ročníka a samozrejme na ňom nesmel chýbať ani Harry. Mnohí fanúšikovia netrpezlivo očakávali, či mu bude robiť spoločnosť aj manželka Meghan, keďže sa v poslednej dobe špekulovalo o tom, že sa v ich vzťahu čoraz častejšie skloňuje slovo rozvod.

Podľa záberov z tejto stále populárnejšej akcie to však vyzerá tak, že dvojica nemá ani najmenšie problémy. Celý večer boli k sebe doslova prilepení. Z ich výrazov to vyzeralo tak, že sa náramne bavili a nechýbali ani nežné dotyky i bozky. Tými tak poslali do sveta jasný odkaz, že sa v ich vzťahu nedeje nič, čo by malo spôsobiť rozpad ich manželstva.

Meghan Markle, princ Harry (Zdroj: Profimedia)