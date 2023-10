Na Meghan sa VALÍ ĎALŠIA ŠPINA: Otrasné správanie k exmanželovi!

Meghan Markle (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Z tohto nebude vôbec nadšená. V poslednom období sa začalo špekulovať o tom, že bývalý manžel Meghan Markle (42) - filmový producent Trevor Engelson (46), dostal ponuku, aby napísal memoáre, ktoré poodhalia aj to, ako vyzeral ich vzťah. Ten podľa špekulácii skončil po tom, ako sa k nemu Meghan zachovala poriadne drsne.

V súčasnosti sú obaja šťastní po boku svojich nových partnerov. Markle vďaka manželstvu s princom Harrym pozná celý svet a Engelson je od roku 2019 ženatý s Tracey Kurland. Ich vzťah však môže už čoskoro znova ožiť.

Tracey Kurland, Trevor Engelson (Zdroj: Profimedia)

Filmový producent totiž podľa magazínu Woman's Day dostal ponuku, aby napísal memoáre, ktoré budú čitateľov lákať hlavne kvôli jeho vzťahu s Markle. Za napísanie tohto diela mu vraj bola ponúknutá štedrá finančná odmena, takže je pravdepodobné, že sa škandalóznej knihy skutočne dočkáme.

Táto správa však zrejme príliš nepoteší samotnú herečku. Na povrch by sa totiž dostala skutočná pravda o veciach z ich manželstva, o ktorých sa doteraz iba špekulovalo. Jednou z ich je aj to, že počas ich svadby na Jamajke vraj hostia ako darček na privítanie dostali marihuanu, čo by mohlo ešte viac narušiť povesť známej herečky.

Brunetka sa údajne s Engelsonom rozišla poriadne drsným spôsobom. Vďaka nemu totiž získala rolu vo filme Nezabudni na mňa, ktorý bol pre ňu odrazovým mostíkom v kariére. V roku 2011 aj vďaka tomuto počinu získala úlohu v seriáli Kravaťáci, kvôli ktorému sa presťahovala do Kanady. Vtedy sa mala podľa spomínaného magazínu poriadne zmeniť a ich manželstvo začalo mať problémy. Poslednou kvapkou vraj bolo to, keď mu Meghan vrátila snubný prsteň poštou, čím dala definitívnu bodku za ich vzťahom.

(Zdroj: TASR)