Princ Harry chce byť bližšie pri kráľovskej rodine: Meghan mu dala stopku!

Meghan Markle a princ Harry (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Princ Harry (39) a Meghan Markle (42) si na prvý pohľad užívajú spoločný život za veľkou mlákou plnými dúškami. Synovi britského kráľa však jeho rodná krajina chýba a chcel by v nej tráviť viac času. To sa však nepáči jeho manželka, ktorá mu v tomto podľa najnovších informácii bráni.

Harry a Meghan dali životu vo Veľkej Británii už dávno zbohom. Aj napriek tomu však majú na ostrovoch alebo v Európe pomerne veľa pracovných povinností, kvôli ktorým musia často cestovať. S tým však zrejme došla princovi trpezlivosť a rozhodol sa pre rázny krok.

Harry a Meghan (Zdroj: SITA)

Podľa informácii magazínu The Sunday Times si chcel kúpiť dom vo Veľkej Británii. Harry navyše očakáva, že v budúcnosti tu bude kvôli svojej charitatívnej činnosti tráviť ešte viac času. Poslednou kvapkou mala byť jeho posledná návšteva starého kontinentu. Počas tohto mesiaca sa v krátkom čase zúčastnil dvoch akcii a požiadal kráľovskú rodinu o nocľah vo Windsore. Jeho žiadosť však bola zamietnutá.

Jeho nápad na kúpu nového sídla v blízkosti svojej rodiny však narazil na poriadne veľkú prekážku. Meghan sa to totiž vôbec nepáči a dala mu ráznu stopku. „Nemať kde prespať nie je veľmi dobré. Majú kamarátov a dá sa ísť na hotel, ale radšej by bol, keby mal niečo vlastné. V Británii má veľa roboty kvôli charitám a v budúcnosti bude veľa príležitosti, počas ktorých by tam chcel tráviť viac času," povedal zdroj pre spomínaný magazín.