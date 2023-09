Slávna speváčka šokovala fanúšikov: Koniec idylickej rodiny... Rozvod po 7 rokoch!

Teyana Taylor (Zdroj: SITA)

Teyana Taylor patrí dlhú dobu medzi úspešné umelkyne a svoj talent preukazuje vo viacerých odvetviach. Jej hudobná tvorba ma na YouTube desiatky milióny vzhliadnutí, je výbornou tanečníčkou a choreografkou a v posledných rokoch sa stále viac presadzuje aj ako herečka. Rovnako tak sa jej posledné desaťročie darilo tiež v súkromnom živote.

Viac ako 10 rokov totiž tvorila pár s bývalým basketbalistom a víťazom NBA Imanom Shumpertom, ktorý sa po skončení kariéry takisto zviditeľnil v šoubiznise. V roku 2021 vyhral americkú verziu súťaže, ktorú slovenskí diváci poznajú ako Let's Dance. Okrem toho má vlastný podcast a až do minulého víkendu to vyzeralo tak, že so svojou manželkou a dcérami Junie (7) a Rue (3) tvoria dokonalú rodinu.

Včera však Taylor šokovala svojich 17 miliónov sledovateľov na sociálnej sieti Instagram, keď im oznámila, že ich vzťah je definitívne minulosťou. Podľa jej slov koniec nastal už dávnejšie a teraz sa to rozhodla oznámiť verejnosti.

„Úprimne vám oznamujem, že ja a Iman už nežijeme spolu a je to tak už dlhšiu dobu. Aby bolo jasné, nevera nebola dôvodom nášho rozchodu. Stále sme najlepší priatelia, obchodní partneri a skvelý tím, ktorý bude spoločne vychovávať naše dve deti. Držali sme to v tajnosti, aby sme mohli v pokoji začať žiť oddelene. Jediný dôvod, prečo to zverejňujem, je ten, že všetky príbehy, ktoré som kvôli tomu hovorila, sa mi vymkli z rúk a nebolo to fér voči ostatným," napísala hviezdna speváčka.