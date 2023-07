Malý herec z Forresta Gumpa po rokoch: Takto teraz vyzerá a... Toto fakt?!

PORTLAND - Úloha malého Forresta Gumpa sa s hercom Michaelom Humphreysom (38) bude spájať zrejme až do konca jeho života. So slávnou filmovou postavou má však spoločných viacero vecí, ako napríklad armádu či lásku k behu. Dnes by ste ho však spoznali len ťažko....

Michael Humphreys sa už ako 8-ročný preslávil vďaka svojmu účinkovaniu vo filme Forrest Gump. V ňom stvárnil hlavného hrdinnu v jeho detských časoch. Mnohí by čakali, že sa po takomto úspechu bude snažiť pokračovať vo svojej hereckej kariére. Opak bol však pravdou a jeho kroky viedli iným smerom.

Podľa jeho slov nebol hollywoodsky život pre neho, a tak vstúpil do armády, kde mu samozrejme prischla prezývka Gump. „Moji rodičia nechali rozhodnutie na mne. Nikdy ma netlačili do toho, aby som bol hercom. Bolo to určite dobré, pretože ma Hollywood a ani sláva nikdy nelákali. Bolo to skôr naopak," uviedol Humphreys, ktorý má už 38 rokov a býva sám vo svojom dome v Portlande.

Prepojení na túto slávnu postavu je však v jeho prípade viac. Okrem armády je to napríklad záľuba v behu, keďže sa zúčastnil viacerých maratónov a takisto slúžil v rovnakom vojenskom tábore v Nemecku, ako aj Elvis Presley. „Je vtipné, koľko toho mám s Forrestom spoločné. Možno je to osud. Niečo tieto náhody musí spôsobovať," povedal v rozhovore pre The Sun.