Herecký svet v smútku: Zomrel známy herec (†87), zahral si aj vo Forrestovi Gumpovi!

Prakticky celý svoj život strávil Bob Penny v štáte Alabama, kde sa narodil. Jeho vášňou boli básne, ktorým sa venoval aj vo svojej profesii. Viac ako 20 rokov pôsobil na univerzite v meste Birmingham, kde vyučoval poéziu a prózu.

Počas celého života ho to však ťahalo aj k herectvu, ku ktorému sa dostal v 80. rokoch. Vtedy sa objavoval prevažne v reklamách. Keďže sa však chcel venovať tejto profesii naplno, v roku 1990 ukončil svoje pôsobenie na univerzite.

Následne sa objavil približne v tridsiatich počinoch, ako sú napríklad filmy Mississippi Burning, My Cousin Vinny či seriál In the Heat of the Night. Jednoznačne najväčšie filmy, v ktorých sa objavil, sú dnes už legendárny Forrest Gump a romantická komédia Dievča na roztrhanie.

Herec zomrel 25. decembra v meste Huntsville. V jeho úmrtnom liste, ktorý sa momentálne šíri internetom, sa však neuvádza príčina smrti. O jeho súkromnom živote však nie je veľa informácií, a tak nie je známe, či mal nejakú rodinu.