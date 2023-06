Krásna promi dcéra zverejnila FOTO BEZ MEJKAPU: Och, toto chcelo veľa odvahy!

Krásna Leni Klum má na sociálnej sieti Instagram viac ako 1,8 milióna followerov. S tými sa pravidelne delí o vydarené fotky, na ktorých je jednoducho dokonalá. Chlapi obdivujú jej šarm, pre mnohé ženy je inšpiratívna.

Krásna blondínka v týchto dňoch však dala na sociálnu sieť Instagram príspevok, ktorým mnohých poriadne prekvapila. Svetu sa totiž ukázala bez štipky mejkapu. Jej followerom sa tak naskytol pohľad na jej tvár posiatu akné a nedokonalosťami.

Tento záber nepochybne podporil mnohé ženy a dievčatá, ktoré bojujú s podobným problémom. „Keď má žena akné, tak to v nej vyvoláva pochybnosti, že nie je pekná alebo si myslí, že nevyzerá tak dobre, ako by mohla,” uviedla v minulosti pre People mladá modelka. „Potom som si uvedomila, že toto je časté a mnohí si týmto prechádzajú. Môže sa to stať komukoľvek,” dodala.