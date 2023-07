Promi dcéra HORE BEZ a v TANGÁČOCH: Júúúj, ale sa spálila!

Heidi Klum so svojou krásou dcérou. (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Niekto to prehnal so slnkom! Dcéra slávnej topmodelky Heidi Klum (50) - Leni s nadšením kráča v maminých šľapajach. Ako modelka samozrejme nemá problém s hanblivosťou. Potvrdila to aj v uplynulých dňoch.