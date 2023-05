Slávna speváčka čelí nechutným komentárom: Ľudia si uťahujú z jej váhy... Hejterom poslala jasný odkaz!

Bebe Rexha má na svojom konte viaceré známe hity, vďaka ktorým si ju obľúbilo veľké množstvo fanúšikov. Počas svojej kariéry spolupracovala s tými najslávnejšími umelcami a jej najznámejšie skladby majú stovky miliónov videní.

Tak, ako väčšine známych osobností, sa ani jej nevyhli nechutné útoky na sociálnych sieťach. V poslednom čase akoby sa roztrhlo vrece s komentármi, ktoré zosmiešňovali jej postavu. K tým sa nakoniec vyjadrila a okrem jasného odkazu všetkým hejterom vysvetlila, čo zmenu jej váhy spôsobilo.

Galéria fotiek (2) Bebe Rexha

Zdroj: SITA

„Sme pod drobnohľadom verejnosti, takže sa takéto veci stávajú. Bola som oveľa chudšia a pribrala som. Vôbec ma to nehnevá, pretože je to pravda, ale keď človek vidí niektoré komentáre, tak to s ním zamáva. Nikdy neviete, čím si človek práve prechádza, či sa v jeho živote niečo nedeje, takže je to niekedy ťažké. Ale sme v roku 2023... Nemali by sme hovoriť o váhe ľudí,” povedala v Jennifer Hudson Show.

„Pozrite sa... naozaj mi chutí jesť, dobre? Na tom však nie je nič zlé. Počas minulého roka som bola u doktora a diagnostikovali mi syndróm polycystických vaječníkov, ktorý má veľmi veľa žien. Je to jeden z hlavných dôvodov, ktorý spôsobuje, že ženy priberajú a trpia obezitou. V priebehu krátkeho obdobia som pribrala viac ako 13 kilogramov, možno aj viac. Musíme však zostať pozitívni a šíriť lásku,” dodala speváčka.