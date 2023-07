Hviezdna speváčka zverejnila správy od frajera: Takto riešil, že pribrala a... Nasledoval ROZCHOD?!

LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že ich vzťah je definitívne na konci. Speváčka Bebe Rexha (33) tvorí od roku 2020 pár s Keyanom Safyarim, avšak momentálne prechádzajú náročným obdobím. Speváčka dokonca zverejnila ich súkromnú komunikáciu, kde jej partner narážal na to, že pribrala.

Koncom mája sme vás na Topkách informovali o tom, že sa hviezdna speváčka Bebe Rexha musí vyrovnávať s nechutnými komentármi na sociálnych sieťach, ktoré zosmiešňujú jej postavu a to, že kvôli chorobe pribrala.

Ako sa však ukázalo, podobným narážkam musela čeliť aj od svojho najbližšieho okolia. Na jej váhu narážal dokonca i jej partner Keyan Safyari, s ktorým tvorí pár približne 3 roky. Momentálne to však vyzerá tak, že ich vzťah sa definitívne skončil a jednou z príčin sú aj jeho necitlivé narážky.

Hudobníčke počas uplynulého víkendu došla trpezlivosť a rozhodla sa, že zverejní ich súkromnú komunikáciu. Na sociálnej sieti Instagram tak zdieľala správu, kde Safyari okrem jej váhy spomenul aj slovo rozchod.

Galéria fotiek () Bebe Rexha, Keyan Safyari

Zdroj: Profimedia

„Nikdy som ti nepovedal, že nie si krásna alebo že ťa nemilujem. Práve naopak. Vždy som ale hovoril, že budem úprimný a keď sa ti zmenila tvár tak som ti to povedal. Bola by si radšej, keby som ti klamal? Pribrala si 15 kilogramov a zmenila sa ti tvár. Mal som sa tváriť, že sa to nestalo a že je to v poriadku? Pribral som 3 kilá a povedala si mi, že som tučný. To ale neznamená, že ma nemiluješ," napísal Safyari.

Aj keď ani jeden z dvojice ich rozchod nepotvrdil, vyzerá to tak, že ich vzťah túto krízu neustojí. „Ak sa snažíš nájsť dôvody na rozchod, tak to dáva zmysel. Ale nie je to ten pravý dôvod. Ak si nešťastná zo mňa, zo seba alebo zo života a nevidíš v našom vzťahu budúcnosť tak fajn, ale to je ten dôvod. Nepoužívaj niečo také ako zbraň proti svojmu hnevu, úzkosti alebo neistote, ktoré možno máš. Vieš, že som ťa vždy považoval za nádhernú a miloval som ťa. Myslím, že je dôležité, aby si o tom premýšľala, prehovorila si o tom s terapeutom a prišla na to, kde je problém. Ak budeš chcieť, môžeme sa o tom porozprávať. Ľúbim ťa," doplnil jej priateľ.