Slávna speváčka skončila v nemocnici: Nepochopiteľný útok fanúšika... Na tvári má brutálny monokel!

NEW YORK - Na tento koncert tak skoro nezabudne. Speváčka Bebe Rexha (33) vystúpila počas víkendu vo svojom rodnom New Yorku. Svoju šou však musela ukončiť predčasne, pretože jeden z fanúšikov jej hodil do tváre mobil, ktorý jej spôsobil nepríjemné zranenie oka. Útočníka nakoniec zadržala polícia a bol obvinený z napadnutia.

Nedeľa mala byť pre populárnu speváčku veľkým sviatkom. V rámci svojho turné s názvom Best F'n Night Of My Life sa totiž predstavila v rodnom New Yorku, na čo sa dozaista veľmi tešila. Koncert však nakoniec nedopadol podľa jej predstáv.

Počas jednej z piesní do nej totiž jeden z fanúšikov hodil mobil. Ten ju zasiahol priamo do tváre a hudobníčka sa okamžite zosunula k zemi. Následne zamierila do zákulisia, kde ju ošetrili a previezli do nemocnice.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Počas včerajšieho dňa sa ozvala fanúšikom. Na sociálnej sieti Instagram napísala, že je v poriadku. K tomu však pridala aj zábery svojho oka, ktoré od nedele zdobí poriadny monokel. Pod príspevkom jej okamžite vyjadrili podporu nielen fanúšikovia, ale aj kolegovia zo sveta hudby.

Muž, ktorý speváčke tieto zranenia spôsobil, bol zatknutý a obvinený z napadnutia. To, prečo to urobil, je však doslova šokujúce. „Chcel som skúsiť, či ju dokážem trafiť telefónom. Myslel som si, že to bude vtipné," povedal podľa New York Post.