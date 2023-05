Hviezdna Dua Lipa PRVÝKRÁT v spoločnosti v novou láskou: Zbalila francúzskeho režiséra!

CANNES - Vo francúzskom meste Cannes už zopár dní prebieha prestížny Medzinárodný filmový festival. V piatok sa na červenom koberci objavila aj slávna Dua Lipa (27). A neprišla sama, po prvýkrát do spoločnosti priviedla aj svojho nového priateľa. Zbalila francúzskeho režiséra!

O tom, že britská speváčka Dua Lipa má nového priateľa, sa hovorí už zopár mesiacov. Dvojicu po prvýkrát načapali paparazzi vo februári pri odchode z večierku v Londýne. No a v piatok sa zaľúbenci bok po boku objavili už aj v spoločnosti, konkrétne na filmovom festivale v Cannes.

Speváčka zbalila uznávaného francúzskeho režiséra Romaina Gavrasa (41), ktorý režíroval napríklad videoklip Kanyeho Westa k pesničke No Church in the Wild či klip k piesni Bad Girls raperky M.I.A. Známy je tiež svojim vzťahom s Ritou Orou, s ktorou tvoril pár približne 6 mesiacov.

Dvojica prišla podporiť film Omar La Fraise o gangstrovi na úteku. A veľmi im to spolu pristalo. Obaja sa zladili do čiernej - zatiaľ čo režisér mal na sebe čierny oblek s bielou košeľou a čiernou kravatou, Dua Lipa siahla po zaujímavo strihanej róbe od módneho domu Chanel.