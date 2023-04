Známy hudobník čelil ŠIALENEJ FANÚŠIČKE: Autom prerazila bránu, zasahovala polícia!

LOS ANGELES - Niektorí fanúšikovia nemajú zábrany. Známy americký hudobník Travis Barker (47) zažil počas minulého týždňa poriadnu drámu. Na jeho pozemok sa totiž snažila dostať fanúšička, ktorá po niekoľkých neúspešných pokusoch zobrala veci do svojich rúk. Autom prerazila bránu, ktorá viedla k jeho domu.

Mnohé svetové celebrity musia čeliť poriadne dotieravým fanúšikom. Svoje by o tom vedela hovoriť napríklad aj herečka Kate Beckinsale, ktorá sa dokonca musela presťahovať.

Poriadne desivú skúsenosť s fanúšičkou má aj bubeník formácie Blink - 182 Travis Barker. K jeho domu musela byť počas minulého týždňa dokonca privolaná polícia, ktorá tento prípad riešila.

Galéria fotiek (3) Travis Barker a Kourtney Kardashian

Zdroj: SITA

Na jeho pozemok sa totiž podľa informácii TMZ pokúšala dostať jedna z obdivovateliek. Tá sa minimálne 4-krát objavila pred bránou, kde ju však okamžite otočili ochrankári, ktorí majú celý objekt na starosti.

Žena sa však následne rozhodla zobrať veci do vlastných rúk. Svojím autom vrazila do bezpečnostnej brány. Strážnici ju okamžite zadržali a následne ju odovzdali do rúk polície. Tá ju následne obvinila z neoprávneného vstupu na cudzí pozemok.

Hudobník, ktorý sa preslávil vďaka svojmu účinkovaniu v skupine Blink-182 a manželstvom s Kourtney Kardashian, našťastie počas tohto výstupu nebol doma. Podľa doterajších informácii žena tvrdila, že ju do domu pozval samotný Barker, ktorý jej písal prostredníctvom sociálnych sietí.