Krásna herečka obeťou podvodníkov: Prežívala obrovský strach a... Musela sa presťahovať!

Covidové roky boli pre väčšinu ľudí veľmi náročné. Hviezdna Kate Beckinsale však v tomto období zažila viacero veľmi nepríjemných skúseností. Pred jej domom sa totiž začali objavovať muži, ktorí žili v predstave, že si s nimi herečka píše prostredníctvom sociálnych sietí a že je medzi nimi nejaká forma vzťahu.

Galéria fotiek (10) Kate Beckinsale

Zdroj: SITA

Pravda však bola taká, že sa stali obeťami ľudí, ktorí im písali v mene Beckinsale. Na jej dvere tak často klopali aj ľudia, ktorí žili mimo USA, kde momentálne býva. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram sa herečka k tejto situácii vrátila a uviedla, že sa kvôli tomu musela dokonca presťahovať.

K vtipnému videu, ktoré zdieľala a ktoré má na podobné situácie upozorniť, napísala: „Toto by mohla byť definitívna odpoveď pre tých, ktorí si myslia, že im posielam správy, že si od nich pýtam peniaze, že im posielam fotky môjho pasu alebo že im píše v mojom mene moja osobná asistentka. Nie som to ja a niekto vás oklamal. Nahláste a zablokujte všetkých, čo niečo také robia," začala herečka.

„Počas lockdownu bolo oklamaných viacero mužov, ktorí prileteli do Los Angeles zo zahraničia a neskoro v noci prišli k môjmu domu. Celé to trvalo niekoľko týždňov. Mysleli si, že máme nejaký druh vzťahu. Môj bývalý priateľ a ja sme boli totálne vydesení a muži, ktorí prišli, boli ponížení a niektorí skončili vo väzení. Tí, ktorí ich oklamali, neboli nikdy vypátraní. Celé to skončilo tým, že som sa musela presťahovať. Takže v skratke, ak si myslíte, že vám píšem, nie som to ja," uzavrela Beckinsale.