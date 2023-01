ŠOK v prípade zastrelenej kameramanky: Alec Baldwin má na krku OBVINENIE... Hrozí mu 18 mesiacov väzenia!

NOVÉ MEXIKO - V novembri uplynul rok od osudnej streľby na natáčaní westernu Rust. Pištoľ, z ktorej vystrelil hviezdny herec Alec Baldwin (64), zabila kameramanku Halynu Hutchins (†42). Prípad je stále v procese vyšetrovania... No prokurátor dnes oznámil zásadnú informáciu - Baldwin a 24-ročná zbrojárka Hannah Gutierrez-Reed majú na krku obvinenie. Hrozí im 18 mesiacov väzenia!

Alec Baldwin a zbrojárka Hannah Gutierrez-Reed budú obžalovaní z neúmyselného zabitia pri natáčaní westernu Rust. Pri scéne, v ktorej hviezdny herec strieľal, totiž zomrela kameramanka Halyna Hutchins. V zbrani boli namiesto slepých nábojov omylom ostré.

Obvinenia dnes v písomnom vyhlásení oznámili prokurátorka prvého justičného okresu v Novom Mexiku Mary Carmack-Altwies a špeciálna prokurátorka Rust Andrea Reeb. Baldwinovi a Gutierrez-Reed v prípade dokázania viny hrozí až 18 mesiacov väzenia. Asistent režiséra Dave Halls sa k nedbalému použitiu smrtiacej zbrane priznal.

„Ak by niekto z týchto troch ľud - Alec Baldwin, Hannar Gutierrez-Reed alebo David Halls - vykonal svoju prácu, Halyna Hutchins by dnes žila. Je to také jednoduché,“ vyjadrila sa špeciálna prokurátorka Andrea Reeb. „Dôkazy jasne ukazujú vzor zločineckého ignorovania bezpečnosti na filme Rust,“ pokračovala.

„V Novom Mexiku nie je miesto pre filmové kulisy, ktoré neberú vážne záväzok nášho štátu k bezpečnosti zbraní a verejnej bezpečnosti,“ dodala. „V tomto prípade existuje veľmi jasný proces domáhania sa spravodlivosti. Zaviazali sme sa podporovať integritu tohto procesu, aby sme zabezpečili rovnakú spravodlivosť podľa zákona,“ vyjadrila sa prokurátorka Mary Carmack-Altwies.

Prokurátori formálne obvinenia nepodali - urobia tak do konca mesiaca. Potom sa obžalovaní budú musieť prvýkrát dostaviť na pojednávanie, to im ale bude umožnené virtuálne.