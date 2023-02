Legendárny hudobník Johnny Cash: Pokúsil sa o samovraždu... Jeho život zachránila táto vec!

KINGSLAND - Jeho život bol ako poriadne divoká horská dráha. Aj napriek tomu, že počas svojej kariéry dosiahol takmer všetko, jeho osobný život bol plný pádov. Okrem toho, že mal niekoľkokrát problémy so zákonom sa v roku 1967 pokúsil o samovraždu. V tento deň, v roku 1932, sa narodila jedna z najväčších hudobných legiend Johnny Cash.

J. R. Cash sa narodil 26. februára v roku 1932 v mestečku Kingsland v štáte Arkansas. Prvé spomienky na hudbu sa v jeho prípade spájali s gospelom a rádiom. Už v mladom veku sa vďaka svojej mame a kamarátovi naučil hrať na gitare a v 12-tich rokoch už hral a skladal vlastné piesne.

V roku 1950 narukoval do armády, kde pracoval na zachytávaní prenosov sovietskej armády počas začínajúcej Studenej vojny. V roku 1954 bol z armády čestne prepustený a v tom istom roku sa presťahoval so svojou prvou manželkou do Memphisu, kde naplno začal svoju kariéru.

Problémy s drogami a pokus o samovraždu

V 60-tych rokoch začalo pre vtedy už známeho umelca obdobie, v ktorom bojoval so svojou závislosťou na drogách a alkohole. Počas tohto obdobia bol až 7-krát zatknutý kvôli drogám. Ani to ho však neodradilo a v ničení svojho tela pokračoval aj ďalej.

V októbri roku 1967 sa však rozhodol, že si siahne na život. Myslel si totiž, že premárnil svoj život a že už pre neho neexistuje žiadna nádej na zmenu. Vybral sa preto do jaskyne NickaJack Cave, kde chcel kráčať tak dlho, až sa stratí.

Na pokraji jeho fyzických síl ho však podľa jeho slov zachránil Boh, ktorý mu mal dodať energiu a chuť znova žiť. V úplnej tme nakoniec dokázal nájsť cestu z jaskyne a po zvyšok svojho života bol silným veriacim.

Osudová žena

Rok po tom, čo sa pokúsil o samovraždu, sa Cash po druhýkrát oženil. June Carter bola po jeho boku až do roku 2003, kedy zomrela. Jej smrť hudobníka veľmi zasiahla a jediné, čo ho dokázalo udržať pri živote, bola hudba.

Život bez jeho lásky však netrval dlho. Len 4 mesiace po svojej manželke tento svet navždy opustil aj Cash. 12. septembra 2003 zomrel v nemocnici v Nashville na komplikácie spojené s jeho cukrovkou.

Počas svojej kariéry získal množstvo ocenení a v roku 1980 bol uvedený do rokenrolovej a aj country siene slávy. V čase jeho smrti sa tento úspech podaril iba jednému človeku, ktorým bol legendárny Elvis Presley.