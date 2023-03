BOLESTNÉ PRIZNANIE známej herečky: Producent ju nútil do SEXU V TROJICI!

Grace Van Dien poznajú jej fanúšikovia ako herečku, ktorá sa objavila vo viacerých známych projektoch. Medzi ne patria seriály Greenhouse Academy či Stranger Things a zahrala si aj vo filme Charlie Says.

Galéria fotiek (2) Grace Van Dien

Zdroj: Profimedia

Okrem toho sa venuje aj streamovaniu, kde si takisto našla veľké množstvo priaznivcov. Práve tým sa zverila s nepríjemnou skúsenosťou, ktorú zažila počas natáčania jedného z posledných počinov. Producent filmu jej dal totiž poriadne nechutný návrh.

„Najal si dievča, ktoré s ním spávalo. Potom jej povedal, aby išla za mnou a navrhla mi trojku. Toto bol môj šéf. Samozrejme som to neurobila, ale bola som z toho veľmi sklamaná a rozplakala som sa. Ľudia sa ma často pýtajú, ako mi streamovanie pomáha s mentálnym zdravím. Presne takto. Môžem zostať doma a hrať videohry a žiadny šéf sa ma nepýta, či sa s ním vyspím. Povedala som o tom môjmu manažmentu. Odvtedy som však odmietla už 4 ponuky na natáčanie filmu a momentálne preferujem streamovanie," povedala Van Dien.

Veľkou oporou jej v celej veci bola jedna z kolegýň, ktorá tento návrh počula. „Jedna z mojich kolegýň to počula a spýtala sa ma, či to pochopila správne. Následne sme sa išli spolu prejsť a prežili mizerné chvíle. Počas natáčania sme spolu veľa plakali. To je dôvod, prečo sa budem teraz venovať streamovaniu. Momentálne pracujem aj na mojich vlastných projektoch, pretože potom budem mať kontrolu nad tým, čo sa deje a nikoho sa nebudem pýtať, či sa so mnou vyspí," doplnila herečka.