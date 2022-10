Krásnu moderátorku ZRAZIL na chodníku skúter: Nevyzerá to s ňou dobre a... Zmrzačená tvár!

LONDÝN - Mala šťastie v nešťastí Televízna moderátorka Danni Menzies (34), ktorá je známa hlavne britskému publiku, zažila počas uplynulého víkendu poriadny šok. Keď kráčala po chodníku, narazil do nej skúter. Blondínka sa fanúšikom prihovorila na sociálnej sieti Instagram, kde naznačila, že na tom momentálne nie je dobre.

Danni Menzies, známa z britskej šou A Place in The Sun, sa okrem moderovania televíznych relácii zviditeľnila aj tým, že robila reportérku v ženskej formulovej sérii Formula Woman Racing. Taktiež aj v čisto elektrickej pretekárskej sérii Formula E. Na sociálnej sieti Instagram má 104-tisíc followerov, ktorých poriadne vystrašila.

Moderátorka totiž priznala, že pred pár dňami zažila poriadny šok. Počas toho, ako sa prechádzala po chodníku, do nej totiž narazil neznámy muž na skútri, ktorý nezvládol riadenie a bezmocnú Danni zrazil k zemi. Aby toho nebolo málo, neskôr sa ukázalo, že skúter, ktorým spôsobil nehodu, bol ukradnutý.

Aj keď môže moderátorka hovoriť o veľkom šťastí, podľa jej slov sa necíti najlepšie. Na svojom profile totiž k fotke rozbitého skútru pridala aj krátky popis celej udalosti. „Takže... V sobotu ma na chodníku trafil skúter, ktorý stratil kontrolu a navyše bol ukradnutý. Absolútne som to nečakala a nevyzerá to so mnou dobre. Som si však istá, že za pár týždňov sa z toho dostanem. Dovtedy však o sebe nebudem dávať vedieť prostredníctvom sociálnych sietí," napísala Danni.

Ako tiež kráska priznala, nehoda a zranenia sa škaredo podpísali na jej tvári. Vďaka tomu má napríklad problém s odomknutím svojho iPhonu. Ten po sobotnej nehode nebol schopny rozoznať jej tvár. Danni sa síce k celej situácii usiluje stavať s úsmevom, avšak je jasné, že práve neprežíva najlepšie chvíle.