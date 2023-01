Slávny zabávač takmer prišiel o život: Vyhlásili ho za mŕtveho!

Margera sa v mladosti profesionálne venoval skateboardingu a bol v ňom aj veľmi úspešný. Slávu mu však prinieslo až účinkovanie v seriáli Jackass a v následnom filmovom pokračovaní a stal sa neodmysliteľnou súčasťou tohto obľúbeného počinu.

Galéria fotiek (2) Bam Margera

Zdroj: Profimedia

Počas decembra však slávny zabávač musel bojovať o život. Jeho zdravie totiž potrápil covid. Podľa jeho slov malo toto ochorenie za následok to, že dostal niekoľko záchvatov, po ktorých upadol do kómy a doktori si mysleli, že zomrie.

„Moje telo sa začalo vypínať a dostal som 4 záchvaty. Každý trval 10 až 20 minút a počas štvrtého som si zahryzol do jazyka tak silno, že mi takmer odpadol. Bol opuchnutý a krvácal a tým pádom som pil krv, čo mi spôsobilo pneumóniu. Následne som išiel do nemocnice, kde som dostal piaty záchvat a odvtedy som nebol schopný dýchať bez ventilátora a upadol som do kómy. Doktori ma v jednu chvíľu dokonca vyhlásili za mŕtveho," povedal Margera v podcaste Steve-O's Wild Ride, ktorý moderuje jeho dobrý kamarát z Jackass Steve-O.

„Po 5-tich dňoch som sa prebral a myslel som si, že som tam len niekoľko hodín. Nakoniec som strávil v nemocnici 8 dní. Našťastie si z toho veľa nepamätám. Vôbec neviem to, ako mi zlyhalo srdce a ani to, že som takmer zomrel," povedal zabávač.