Sexi večera Nicole Scherzinger: Namiesto rias VEJÁRE a prsia... NATLAČENÉ pod sakom!

LOS ANGELES - Fúha! Nicole Scherzinger (44) ako hlavná hviezda čisto ženskej skupiny The Pussycat Dolls, bola roky považovaná za jednu z najsexi speváčok svetovej hudobnej scény. No a svojej povesti nezostáva nič dlžná ani po rokoch. Americkí paparazzi ju nafotili cestou na večeru. Namiesto rias mala na očiach hotové vejáre a prsia? Tie mala natlačené pod sakom!

Nicole Scherzinger chodí nahodená ako sexbomba aj na bežnú večeru do reštaurácie. Hoci väčšinu známych tvárí by ste počas bežného dňa na ulici nespoznali, speváčka nenecháva nič na náhodu a perfektne nahodená je vždy a za každých okolností. Najnovšie ju americkí paparazzi nafotili cestou do vyhlásenej reštaurácie Craig's vo West Hollywoode.

A tmavovláska bola doslova neprehliadnuteľná. Na sebe mala zlatý nohavicový kostým zo saténu, sako zapnuté až niekde hlboko pri pupku, no a pod ním... Speváčka sa rozhodla, že klasický top nebude dostatočne sexi, a tak ho vymenila za podprsenku z rovnakého materiálu. No a z nej sa jej prsia doslova drali na slobodu.

Pozornosť však pútala aj jej vizáž. Sexica všetkých navôkol doslova ohurovala dlhými lesklými vlasmi, ale... Mejkap by do budúcna mohla prehodnotiť. Jej riasy totiž okolo prirodzenosti nešli ani náhodou. Namiesto nich mala speváčka na očiach hotové vejáre. Nicooole, toto sa dnes už nenosí!

