Šokujúce ODHALENIE o slávnej speváckej formácii: Pod hrozbou vyhadzovu ju PRINÚTILI K POTRATU!

LOS ANGELES - Kvôli tomu, aby zostala členkou svetoznámej skupiny The Pussycat Dolls, bola ochotná zájsť poriadne ďaleko. Speváčka Kaya Jones (38) v najnovšom rozhovore prezradila, že počas svojho pôsobenia v tomto zoskupení bola donútená k potratu. Ako tvrdí, mali sa jej vyhrážať, že ak tak neurobí, tak ju jednoducho vyhodia.

Kaya Jones začala svoje pôsobenie v svetoznámom zoskupení The Pussycat Dolls v roku 2003. V tejto skupine však nevydržala ani rok a už v minulosti sa niekoľkokrát vyjadrila na ich adresu poriadne negatívne.

Najnovšie však prišla s doslova šokujúcimi obvineniami. V rozhovore pre Fox Nation povedala, že počas pôsobenia v skupine bola prinútená k tomu, aby išla na potrat. Speváčka to nakoniec urobila, pretože sa bála o to, že by prišla o prácu.

„Bolo mi povedané, aby som sa ho zbavila. Podľahla som tomu tlaku, pretože som mala pocit, že som na vrchole svojej kariéry a nechcela som prísť o prácu. Po tom, ako som to podstúpila, sme vystupovali v Las Vegas, kde mi povedali, aká som tučná. Bolo to preto, aby mali nado mnou kontrolu," povedala Jones.

Na otázku, kto na ňu tlačil v súvislosti s potratom, však konkrétne mená nepovedala. Ďalej poukázala aj na fakt, že väčšina bývalých členiek skupiny takisto nemá deti a že mohli byť vystavené podobnému nátlaku, aký zažila ona.