Slávny spevák ZÚRI: Manželka na neho vyťahuje poriadnu ŠPINU... Sex s PROSTITÚTKAMI!

LOS ANGELES - Špinavú bielizeň perie na verejnosti! Manželke slávneho speváka vystupujúceho pod umeleckým menom Ne-Yo (42) došla trpezlivosť. Krásna Crystal Renay (36), ktorá má s umelcom tri ratolesti, vykričala do sveta, že ich 8-ročný vzťah je plný klamstiev a podvodov.

Spevák Ne-Yo a modelka Crystal Renay majú poriadne búrlivý vzťah. Dôkazom je i to, že dvojica stála pred oltárom rovno dvakrát. Prvýkrát si sľubovali lásku a vernosť vo februári 2016. V roku 2020 oznámili svoj rozchod. Počas pandémie sa však rozhodli dať svojmu vzťahu druhú šancu a v apríli tohto roka sa v Las Vegas konala ich druhá, dosť okázalá, svadba.

Dvojica má spolu 6-ročného syna Shaffera, o dva roky mladšieho Romana a pred 13 mesiacmi sa im narodila dcérka Isabella.

Ako však modelka najnovšie na Instagrame prezradila, ich manželstvo je v troskách. „8 rokov klamstiev a podvodov. 8 rokov som nevedomky zdieľala môj život s manželom a mnohými ženami, ktoré mu predávali svoje telo. Ak poviem, že mám zlomené srdce a som zhnusená, je to slabé vyjadrenie. Žiadať ma o to, aby som zostala a prijala to, je absolútne šialené. Mentalita narcistu,” uviedla vo svojom príspevku Crystal.

„Nebudem viac klamať verejnosti a predstierať, že to tak nie je. Vyberám si seba, vyberám si svoje šťastie, zdravie a rešpekt. Získala som tri krásne deti, ale k tomu nič iné len premárnené roky a bolesť srdca,” dodala. Zároveň vyzvala svojich followerov, aby jej prestali posielať videá a informácie týkajúce sa nevery a afér jej slávneho manžela.

Galéria fotiek (9) Ne-Yo a Crystal Renay na zábere z júla, kde pri pohľade na nich nič nenasvedčuje, že by mali problémy.

Zdroj: profimedia.sk

K škandalóznemu odhaleniu sa vyjadril aj samotný Ne-Yo. Ten vôbec nie je nadšený z toho, že sa celému svetu takto otvorila. „V záujme našich detí, ja a moja rodina prejdeme týmito výzvami za zatvorenými dverami. Súkromné a osobné záležitosti by sa nemali riešiť a rozoberať na verejných fórach. Žiadam vás, aby ste v tejto chvíli rešpektovali súkromie mňa a mojej rodiny,” uviedol umelec na Twitteri.