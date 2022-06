PREHRA s Deppom zrazila Amber Heard NA DNO: Hrozí jej BANKROT?!

VIDEO: V stredu popoludní zaznel na súde verdikt, na ktorý mnohí čakali.

Súdny spor, ktorý riešil takmer celý svet, sa dočkal svojho verdiktu. Počas uplynulých piatich dní porota rokovala o verdikte dokopy 15 hodín. Včera sudkyňa Penney Azcarate vyniesla rozsudok, ktorý hovorí jasne. Amber Heard musí vyplatiť svojmu bývalému manželovi sumu vo výške 15 milónov dolárov.

Z čoho ale herečka túto sumu zaplatí? Niet pochýb, že vďaka filmu Aquaman a ďalším projektom zarobila milióny. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou to stačiť nebude... Aj preto sa vynárajú dohady o tom, ako veľmi ju verdikt zasiahne a či nebude musieť pristúpiť k finančnému bankrotu.

Špekuláciam napomáha aj fakt, že umelkyňa počas súdu uviedla, že nemohla venovať 7 miliónov dolárov charite American Civil Liberties Union, ktoré prisľúbila. Ako dôvod uviedla práve žalobu Deppa, ktorý chcel vysúdiť 50 miliónov dolárov. „Stále mám v úmysle odovzdať prisľúbené peniaze charite. Bola by som rada, keby ma nežaloval a mohla by som tie peniaze venovať. " povedala herečka.

Heard hrozí, že ak nebude môcť zaplatiť odškodné, súd jej môže siahnúť na jej súčasné a aj budúce príjmy. Najbližšie by sa mala objaviť vo filme Aquaman and the Lost Kingdom, ktorý by mal mať premiéru v budúcom roku. Pre média to koncom júna potvrdil šéf filmovej produkcie DC - Walter Hamada. Zaujímavé bude určite sledovať, či Amber vôbec nejaké ďalšie kšefty dostane.

Je však otázne, či bude herec od svojej bývalej manželky peniaze vymáhať. „Cieľom tohto procesu bolo odhaliť pravdu bezohľadu na peniaze. Cítim úľavu z toho, že som to konečne dosiahol." uviedol herec.