MANÉVRE kvôli Deppovi v Prahe: ZADEBNENÝ hotel, 2 m odstup… NIKTO ho nemohol ani vidieť!

PRAHA - V nedeľu popoludní do hlavného mesta našich západných susedov dorazil hviezdny Johnny Depp (59). Ten aktuálne pútal veľa pozornosti najmä svojím súdom s exmanželkou Amber Heard. Niet divu, že je oňho väčší záujem ako kedykoľvek predtým. A to sa odzrkadlilo aj na bezpečnostných opatreniach v Prahe. Hotel bol úplne zadebnený, všetci si museli držať 2-metrový odstup a... Nikto ho nemohol ani vidieť!

Johnny Depp včera dorazil do Prahy, aby sa dnes večer mohol zúčastniť koncertu legendárneho Jeffa Becka, na ktorom vystúpi ako špeciálny hosť. A jeho príchod sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Tie začali už na letisku. Tam ho priamo na pristávacej dráhe vyzdvihol anglický vodič v striebornom mercedese.

Hercovi boli k dispozícii aj dvaja českí šoféri, no tí americkú hviezdu nemohli ani vidieť. „Vôbec sme ho nevideli. Nepustili nás tam skôr, než bol Depp v pristavenom aute. Potom sme mu a jeho tímu naložili do áut veci a išli pred nimi do hotela,“ prezradil pre eXtra.cz jeden z vodičov. No prísne manévre boli aj v okolí spomínaného ubytovacieho zariadenia.

Informácia, že tam príde Johnny Depp, k nemu prilákala novinárov aj fanúšikov. No hotel bol doslova zadebnený. Dovnútra bol zákaz vstupu, no ochrankári mali problém aj s postávaním pred vchodom . Každý, kto nebol hosťom, musel stáť najmenej 2 metre od objektu. A nezaberala vraj ani námietka, že chodník a cesta patria mestu.

Fanúšikovia tam napokon stáli úplne zbytočne. Pred príchodom herca zamestnanci hotela zatiahli závesy na všetkých oknách a otvorili garáž. Najprv dorazili dve čierne autá s českými vodičmi a batožinou americkej hviezdy. No a po nich prišiel aj strieborný mercedes s Deppom. To okamžite zamierilo do garáže a herec sa českej verejnosti neukázal ani na malý moment.