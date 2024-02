Šokujúca skúsenosť slávnej modelky: Prenasledovali ju MIMOZEMŠŤANIA!

Abbey Clancy (Zdroj: SITA)

Britská hviezda sa do povedomia verejnosti dostala vďaka modelingu. Okrem toho je manželkou bývalého anglického futbalového reprezentanta Petera Croucha, s ktorým tvorí jeden z najznámejších párov vo Veľkej Británii.

Táto dvojica má veľké množstvo fanúšikov, ktorým dáva nahliadnuť do svojho života nielen vďaka sociálnym sieťam, ale aj cez spoločný podcast The Therapy Couch. V nedávnej epizóde však kráska svojich fanúšikov poriadne prekvapila.

Abbey Clancy (Zdroj: SITA)

Clancy totiž začala hovoriť o svojej netradičnej skúsenosti. Počas jazdy autom totiž videla na oblohe 3 objekty, ktoré až nápadne pripomínali mimozemšťanov. „Videla si UFO?" spýtal sa Crouch svojej manželky.

„Bude to znieť šialene, ale áno. To, čo som videla, bolo veľmi nezvyčajné. Bol to upršaný deň a akurát začal súmrak. Neboli tam žiadne svetlá a lampy ešte nesvietili. Nad mojim autom sa objavili 3 podlhovasté biele svetlá. Nikde nebolo nič, čo by mohlo niečo takéto vytvoriť. Boli blízko pri sebe a išli vedľa môjho auta," povedala modelka.

„Tejto možnosti by sme mali byť vždy otvorení. Čo ak sú všetci spolu a my sme za nimi veľmi pozadu a pozerajú sa na nás z diaľky? Hovoria si o nás, že sa ani nevieme dostať do vesmíru," doplnil ju Crouch.