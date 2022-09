Nahé FOTO z vane aj s malým synom: Kontroverzná modelka to prepískla… Ľudia ju idú zožrať!

LOS ANGELES - Fanúšikovia modelky Emily Ratajkowski (31) si už zvykli, že rada a často ukazuje svoje nahé telo. Či už na verejnosti alebo na sociálnych sieťach. Aktuálne však svoje obnažené krivky zachytila vo vani, pri spoločnom kúpeli so svojím malým synčekom. A to už podľa jej sledovateľov prepískla - pod fotkou sa do nej poriadne pustili!

Mnohé celebrity sa verejnému ukazovaniu svojich detí na sociálnych sieťach vyhýbajú. Snažia sa ich tým chrániť. No potom sú tu naopak také, ktoré s tým problém nemajú, či dokonca na svojej ratolesti postavia ďalší biznis. Modelka Emily Ratajkowski je mamou ročného synčeka Sylvestra Apolla Beara a patrí k tým známym rodičom, ktorí tvár svojho potomka neskrývajú.

Na sociálnej sieti tmavovláska rada ukazuje spoločne trávené chvíle. Aj najnovšie zverejnila záber, ktorý ich zachytáva pri intímnom momente, na ktorý sa názory rôznia. Zatiaľ čo jedni ho považujú za milý, druhí zas za divný. No odhliadnuc od samotnej aktivity sa úplne všetci zhodujú na jednom - tentoraz to kontroverzná modelka naozaj prepískla.

Slávna mamička je známa tým, že rada ukazuje svoje telo nahé. Urobila tak aj tentokrát... No už aj so svojím malým synom. Odfotila sa, ako si spoločne užívajú kúpeľ vo vani. No a práve zverejnenie nahého chlapčeka na internete, hoci intímne partie prekryla, považujú mnohí za prehnané. Pod fotkami sa tak do nej fanúšikovia poriadne pustili.

„Toto je veľmi divné. Fajn, ak sa chceš okúpať so svojím synom, roztomilé, ale pózovať s ním nahá a zverejniť to? Veľmi, veľmi zvláštne,“ napísal jeden z nich a pridal sa ďalší: „Odkedy je normálne dávať na internet intímne nahé fotky detí. Úchyláci už darknet nepotrebujú.“ A ďalší: „Prečo sa, preboha, fotíš s nahým synom? Čo všetko si schopná urobiť pre lajky a pozornosť?“ Svoj názor si utvorte sami!