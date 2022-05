TOP šoubiznisová udalosť v Európe: Šialené kostýmy, dcéra slávneho hokejistu a... TOTO vás fakt dostane!

Eurovision Song Contest patrí medzi dosť sledované udalosti v Európe. Aktuálne sa koná 66. ročník súťaže a prebieha v talianskom Turíne. Krajina hostí súťaž vďaka víťazstvu talianskej skupiny Måneskin v predchádzajúcom ročníku so skladbou Zitti e buoni.

VIDEO: Måneskin - Zitti e buoni.

Slovensko sa prestížnej pesničkovej súťaže zúčastnilo celkovo 7-krát. Našu krajinu reprezentovali Tublatanka, Marcel Palonder, Katarína Hasprová, Nela Pocisková spoločne s Kamilom Mikulčíkom, Kristína Peláková, TWiiNS a naposledy nás v roku 2012 s umeleckým menom Max Jason Mai zastupoval Miro Šmajda.

VIDEO: Max Jason Mai - Don´t close your eyes.

V aktuálnom ročníku bojuje o výhru 40 krajín. Pôvodne malo mať svojho zástupcu aj Rusko. Avšak táto krajina bola napokon vylúčená. Semifinálové kolá sú naplánované na 10. a 12. mája, finále sa uskutočnú v sobotu, 14. mája. Tam už majú svoje miesto isté Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a Veľká Británia. Bookmakeri sa zhodujú, že veľkým favoritom na víťazstvo je Ukrajina. Tú reprezentuje Kalush Orchestra so skladbou Stefania.

VIDEO: Kalush Orchestra - Stefania.

Susednú Českú republiku reprezentuje na prestížnej súťaži formácia We Are Domi so skladbou Lights Off. Jej súčasťou je aj Dominika Hašková, dcéra slávneho hokejistu Dominika Haška.

VIDEO: We Are Dominika - Lights Off.

Počas víkendu sa konal slávnostný zahajovací ceremoniál,. V rámci neho sa niektoré hviezdy predviedli v provokatívnych a často poriadne výstredných outfitoch. Spomenúť možno reprezentantku zo Švédska menom Cornelia Jakobs, Ronelu Hajati z Albánska, či formáciu Subwoolfer z Nórska.

Pozornosť si zalúži aj reprezentant z Moldavska - formácia Zdob si Zdub. Ich skladba s názvom Everybody in the casa mare sa v našich končinách tešila veľkej popularite. Skupina na Eurovision Song Contest súťaží tretíkrát (2005, 2011), a to so skladbou Trenulețul.

VIDEO: Zdob si Zdub - Everyody in the casa mare

VIDEO: Zdob si Zdub - Trenulețul.