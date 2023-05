NAJKRAJŠIA účastníčka Eurovízie: Chlapi z nej padajú na zadok... S prehľadom by vyhrala Miss!

LIVERPOOL - Medzinárodná hudobná súťaž Eurovision Song Contest 2023 odštartovala v utorok prvým semifinále. Na ňom zaujali napríklad speváčky z Česka, ktoré postúpili rovno do finále, ale aj Izraelčanka Noa Kirel (22). Tá patrí absolútne k najkrajším účastníčkam tohto ročníka. Pozrite na ňu, s prehľadom by vyhrala titul Miss!

Eurovision Song Contest 2023 odštartoval v utorok prvým semifinále. Organizácia by za bežných okolností prischla Ukrajine, vďaka minuloročnému víťazstvu formácie Kalush Orchestra, no z bezpečnostných dôvodov hudobnú súťaž namiesto nej hostí anglický Liverpool. Ten, ako rodisko hudobnej skupiny The Beatles, je však dôstojným náhradníkom.

Počas prvého semifinále bodovalo hneď niekoľko hudobných skupín. Jednou z nich boli aj reprezentati z Českej republiky, konkrétne skupina Vesna. Dievčatá svojou piesňou My Sister's Crown zaujali natoľko, že postúpili až do veľkého finále. Rovnako sa z postupu mohla tešiť aj zástupkyňa z Izraela, 22-ročná speváčka Noa Kirel.

Tá patrí jednoznačne k najkrajším účastníčkam tohtoročnej Eurovízie. Má tmavé vlasy, súmernú tvár, plné pery a úhrančivý pohľad. Rovnako sa pýši dokonalými ženskými krivkami. Skrátka tmavovláska je snom nejedného muža. No hoci vhľadom by sa pokojne uživila aj ako modelka alebo by sa mohla uchádzať o titul Miss, nie je ani jedno z toho. Okrem spevu sa venuje herectvu, tancu a moderovaniu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram N.K.

Už dnes večer prebehne druhé semifinálové koho, z ktorého postupujúci uzavrú finálovú zostavu. O víťazovi Eurovision Song Contest 2023 sa rozhodne už v sobotu večer počas veľkého finále. Zaujímavosťou tiež je, že prvýkrát od účasti slovenského dua TWiiNS, môžu za svojho obľúbeného speváka či skupinu hlasovať aj Slováci. Cena 20 hlasov je približne 1 euro.