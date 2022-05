Obrovský úspech Česka: POSTUP Hašekovej dcéry do FINÁLE Eurovízie!

Na topkách sme vás už informovali, že prvé semifinálové kolo súťaže ovládla ukrajinská skupina Kalush Orcherstra so svojou skladbou Stefania. „Pre naši krajinu je tak dôležité zaznamenať víťazstvo všetkými spôsobmi. Keď vyhrajeme, bude to ďalšia príležitosť ukázať Ukrajinu svetu, pripomenúť Ukrajinu ľuďom a zvýšiť morálku v celej zemi,” uviedol v súvislosti s tým člen formácie Oleh Psiuk.

VIDEO: Kalush Orchestra - Stefania.

Vo štvrtok večer sa v Turíne konalo druhé semifinálové kolo, kde zožali veľké ovácie aj iní z našich susedov. A to formácia We Are Domi, ktorá so skladbou Lights Off reprezentuje Českú republiku. Skupinu tvorí dcéra legendárneho hokejistu Dominika Hašeka - Dominika, gitarista Casper Hatlestad a Benjamin Rekstad, ktorý hrá na klávesy. Obaja páni pochádzajú z Nórska. Formácia vystúpila v závere večera a svojou veľkolepou šou si vyslúžili nielen postup, ale aj nadšené reakcie divákov.

VIDEO: We Are Dominika - Lights Off.

Finále pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2022 sa koná v sobotu večer v Turíne. Stretne sa v ňom týchto 25 súťažiaciach:

1. We Are Domi - Lights Off - Česká republika

2. WRS – Llámame - Rumunsko

3. MARO – Saudade - Portugalsko

4. The Rasmus – Jezebel - Fínsko

5. Marius Bear – Boys Do Cry - Švajčiarsko

6. Alvan & Ahez – Fulenn - Francúzsko

7. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana - Nórsko

8. Rosa Linn – Snap - Arménsko

9. Mahmood & Blanco – Brividi - Taliansko

10. Chanel – SloMo - Španielsko

11. S10 – De Diepte - Holandsko

12. Kalush Orchestra – Stefania - Ukrajina

13. Malik Harris – Rockstars - Nemecko

14. Monika Liu – Sentimentai - Litva

15. Nadir Rustamli – Fade To Black - Azerbajdžan

16. Jérémie Makiese – Miss You - Belgicko

17. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together - Grécko

18. Systur – Með Hækkandi Sól - Island

19. Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul - Moldavsko

20. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer - Švédsko

21. Sheldon Riley – Not The Same - Austrália

22. Sam Ryder – SPACE MAN - Veľká Británia

23. Ochman – River - Poľsko

24. Konstrakta – In Corpore Sano - Srbsko

25. Stefan – Hope - Estónsko