Ďalší ROZCHOD Prachařovej EX: Po rozvode s Jakubom… To ju niekto preklial?!

PRAHA - Bol to obrovský šok, keď sa na jar 2019 začalo šuškať o rozchode manželov Jakuba Prachařa (38) a Agáty Hanychovej (36). Odvtedy uplynulo 2,5 roka, Jakub má druhú priateľku a Agáta... V jej prípade by sa pokojne dalo hovoriť o prekliatí. Od rozvodu mala totiž už 6 vzťahov, naposledy randila s majiteľom Wakeshopu Jiřím Hellerom. No ako priznala, pred mesiacom sa s ním rozišla!

Prachařova EX má opäť nového priateľa: Jirka je iný... Vďaka tomuto by to už mohlo vyjsť!

Buď je po rozvode s Jakubom Prachařom taká prieberčivá alebo ju niekto preklial. Ako inak by sa dalo vysvetliť, že Agáte Hanychovej za 2,5 roka nevyšiel už šiesty vzťah? A to len pred mesiacom svojho priateľa vychvaľovala do nebies a verila, že práve s ním by jej to mohlo vyjsť - bol totiž úplne iný, ako muži, ktorých mala predtým.

„Je to jeden z najpokojnejších chlapov, s ktorými som kedy bola. Na to nie som úplne zvyknutá. Je pokojný a znesie aj moje šialené nálady a moju občasnú nevyrovnanosť prejde s ľadovým pokojom. To by ma síce kedysi možno vytáčalo, ale teraz som za to vlastne rada. Nie je to zlé,“ hovorila ešte v polovici októbra Agáta. No už o pár dní na to prišiel rozchod.

„Áno, rozišli sme sa. Nie sme spolu už mesiac. Nevyšlo to, čo viac povedať. Mám dve krásne, zdravé deti, nič viac nie je dôležité. Chlapi boli a budú,“ vyjadrila sa pre Super.cz Agáta, ktorá je už teraz pripravená na potenciálny vzťah číslo 7. A dokonca sa už o jednom aj šušká. Modelkinu pozornosť mal upútať jeden z účastníkov televíznej šou Like House - 23-ročný Jakub Smrek.