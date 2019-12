Sexi modelka prišla na párty skoro nahá: Jej prsia musel očumovať každý!

NEW YORK - Obzerali sa za ňou nielen chlapi! Pred pár dňami sa konalo podujatie, v rámci ktorého sa odovzdávali ceny Sports Illustrated pre najväčšiu športovú osobnosť roka. Akcie sa zúčastnila aj modelka Brooks Nader (23), ktorá na stránkach spomínaného magazínu predvádza svoj sexepíl a božské krivky. Nesklamala však ani teraz. Na červenom koberci sa totiž predviedla v dychvyrážajúcej kreácii.

O modelke plavkového magazínu Sports Illustrated menom Brooks Nader ešte nebolo veľa počuť. Je však viac než isté, že o nej nepíšeme naposledy. 23-ročná kráska totiž veľmi dobre vie, ako si zaručiť pozornosť.

Na nedávne odovzdávanie cien zavítala v priesvitných minišatách, pod ktorými jej bolo zreteľne vidno obliny pŕs. Bradavky mala Brooks prelepené a intímne partie schovala pod nohavičky telovej farby.

V tíme krásnych modeliek Sports Illustrated je Brooks nováčikom. „Môj detský sen sa stal skutočnosťou. Ten proces nebol jednoduchý, ale stojí to za to. A môj odkaz pre dievčatá, ktoré chcú byť modelkami je - Choďte do toho! A zostaňte samé sebou,” uviedla v jednom z rozhovorov sexica.

Pohľadu na brunetkine prsia sa neubránil asi nik. Zdroj: profimedia.sk

Brooks Nader si pozornosť a obdivné pohľady určite užívala. Zdroj: Instagram