Známy magazín vyzliekol stokilovú modelku: Fotky vyvolali búrlivé diskusie!

LOS ANGELES - Odhodila šaty aj zábrany! Hoci Tabria Majors nemá ideálne miery, predsa sa živí modelingom. Je celkom úspešnou plus size modelkou a môže sa pochváliť spoluprácou s vybranými značkami, či pózovaním pre plavkový magazín Sports Illustrated. Najnovšie sa dala zlákať na fotenie pre časopis Women's Health. Zaujímavé je, že pred objektívom stála cekom nahá.

Ukázala faldíky, celulitídu a spokojný úsmev! Magazín Women's Health vyzliekol na svojich stránkach už nejednu ženu. Najnovšie sa k nim pridala plus size kráska menom Tabria Majors.

Brunetka sa netají tým, že bola počas fotenia nervózna. „Som so sebou a svojim telom spokojná, ale zrazu tu bol nejaký neznámy pocit zraniteľnosti. Nechcem byť ale označovaná ako statočná za to, že som to urobila. Som veľká a sebavedomá žena,” uviedla na margo fotenia Tabria.

Reakcie verejnosti na nahé fotky sú rôzne. Kým jedni plus size modelku ospevujú, aká je krásna a sebavedomá, iní nešetria kritikou. „Nehovorme tu o kráse, ale skôr sa na to pozrite zo zdravotného hľadiska,” znie jedna z reakcií. Čo na tieto zábery hovoríte vy?

Zdroj: Heather Hazzan pre Women's Health

