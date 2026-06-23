Michal Suchánek je s otcom na nože! Roky spolu nehovoria, nepoprial mu k 90-ke: Čo spôsobilo rozkol?

PRAHA – Sú na nože! Niekdajší športový komentátor Jaroslav Suchánek (90) nepozval svojho syna na oslavu okrúhlych narodenín. Rok predtým ho jeho syn Michal Suchánek (60) nepozval na svadbu dcéry Bereniky (29). Už tri roky s otcom odmieta komunikovať.
Jaroslav Suchánek 19. júna oslávil deväťdesiate narodeniny. Na oslavu však svojho syna Michala nepozval. Ani on totiž nebol pozvaný na svadbu vnučky a Michalovej dcéry Bereniky minulý rok. Otec a syn nemajú spolu takmer žiadny vzťah. „Už tri roky so mnou nekomunikuje,“ konštatuje jeho otec.
Ako uvádza blesk.cz, Michal Suchánek sa v podcaste Čestmíra Strakatého nedávno na svoje detstvo posťažoval: „Rodina mi nedala, čo som potreboval. Je to veľmi citlivá, osobná vec, ale povedzme, že pochádzam z citovo veľmi chudobných pomerov. Všetko bolo prednejšie. Chýbalo mi objatie,“ povedal známy herec zo Snežienok a machrov. Jeho vzťah s otcom sa dostal do bodu mrazu najmä po smrti Michalovej mamičky.
S manželkou Danicou bol Jaroslav dlhých šesťdesiat rokov a po tom, čo zomrela, prežíval ťažké chvíle. Oporou mu bol a stále je syn Vladan a tiež vnuk Theo. „Dbajú o mňa, perú, varia, starajú sa. Takže napriek veku sa stále nemusím rozhodovať, ktoré krematórium zvoliť - či Motol alebo Strašnice...“ nestráca Jaroslav humor. Športový komentátor prekonal v minulosti pár operácií a tiež už nebehá ako predtým. „Ale nakoniec keď niekam potrebujem, tak tam dôjdem,“ pripúšťa. „Sú na tom ľudia horšie,“ dodáva s vďačnosťou.