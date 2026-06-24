Prvý sex vo vile: Syn speváka Hložka posunul v Are You The One vzťah s Natáliou: Pikantné!

THAJSKO - Reality šou Are You The One je v plnom prúde. Dvadsiatka nezadaných účastníkov si počas šiestich týždňov hľadá svojho dokonalého partnera / partnerku. V luxusnej vile v Thajsku si svoje miesto našiel aj náš Tomáš Kšenzuliak, ktorého poznáte z jojkárskej šou Mama, ožeň ma.
Druhý párovací ceremoniál spojil fešného syna známeho českého speváka Stanislava Hložka Matyho s Natáliou. V šou Are You The One patria medzi najstabilnejšie páry a ako jediní už po druhýkrát strávili noc v Boom Boom Room. Je to miestnosť, kde nie sú kamery a môže sa tam stať čokoľvek. A aj sa stalo...
Tentoraz však nezostalo len pri rozhovoroch. Vzájomná náklonnosť medzi Mathiasom a Natáliou silnie každým dňom, a preto nie je prekvapením, že sa po ceremoniáli rozhodli stráviť noc len vo dvojici.
Spoločná noc v Boom Boom Room ukázala, že ich vzťah naberá na intenzite a prehlbuje sa. Výraz Natálie po návrate hovoril za všetko. „Nezostalo len pri bozkoch. Ich vzťah sa posunul do oveľa intímnejšej roviny. V Boom Boom Room venovala Natália Mathiasovi výnimočnú intímnu pozornosť, vďaka ktorej si Mathias z ich spoločnej noci odniesol nezabudnuteľný zážitok,“ povedal Samuel Jaško, ktorý má šou pod palcom.
Emócie vo vile rozprúdila aj nová výzva – párové fotenie. Súťažiaci vytvorili na základe žrebovania nové dvojice a pred objektívom vznikali odvážne a zmyselné zábery. Niektoré páry sa počas fotenia zblížili viac, než ktokoľvek očakával.
Odvážne fotenie ponúklo množstvo intímnych momentov. Horúce zábery v bikinách, horúce dotyky, zmyselné pohľady – nechýbalo nič z toho. Do šúťaže sa zapojil aj Tomáš Kšenzuliak, ktorý je známy trochu konzervatívnejším postojom k intimite na televíznej obrazovke. Nechal sa však strhnúť atmosférou a skončil medzi nohami atraktívnej Nely. Vznikli z toho zábery, ktoré rozpália nejednu diváčku.
Slovenskí diváci môžu šou Are You The One? sledovať na Joj Play v reálnom čase od pondelka do štvrtka.