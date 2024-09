Erika Judínyová ukázala dcéru: Pozrite, aká je už VEĽKÁ!

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Erika Judínyová zverejnila aktuálny záber svojej dcérky. No a z Elly je už poriadna veľkáčka. Pozrite!

Písal sa rok 2020, keď moderátorka Erika Judínyová priviedla na svet dcérku Ellu. S manželom Štefanom Skrúcaným boli vtedy z malého šťastíčka nadšení. Hrdá mama sa svojou dcérkou pravidelne chváli na sociálnych sieťach, no už je to vyše roka, čo nepridala s ňou žiadny záber. Až doteraz. A odvtedy 4-ročná dcérka poriadne vyrástla. „Moja pomoc pri nakrúcaní dnešnej Smotánky," napísala k fotografii Erika, na ktorej si so svojou malou láskou dávaju pusu.

Dcéra Eriky Judínyovej a Štefana Skrúcaného - Ella (Zdroj: Instagram EJ)

Už zo snímky je jasné, že majú spolu blízky vzťah. „Aká je už veľkáčka," reagovala na Ellu Zora Czoborová. „Ste krásne," pridala sa zase playmate Lela Ceterová. Erika Judínyová tvorí pár so Štefanom Skrúcaným od roku 2012. O rok neskôr ju humorista požiadal o ruku a v roku 2015 tajne spečatili svoj vzťah svadbou na úrade. Erika sa v 44 rokoch vydala prvýkrát, pre Štefana išlo o tretie životné „áno“. Skrúcaného prvou manželkou bola Darina Wolfová, s ktorou má dcéru Lindu. Po nej sa oženil so Zuzanou Tlučkovou. S herečkou splodili dvoch chlapcov - Lukáša a Tomáša.