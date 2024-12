Kontroverzná Slovenka oznámila ROZCHOD: Vzťah nezachránila ani 1,5-ročná dcérka!

Ema Lacová (Zdroj: GettyImages)

Ema Lacová sa do pamäti Slovákov zapísala najmä svojim kontroverzným vystupovaním. Naspievala aj pieseň o svojej vagíne. Jej vystupovanie navždy zmenilo narodenie dcérky Lary. Tú má s českým fešákom, ktorý sa na sociálnej sieti prezentuje pod menom Jay. Nuž a po viac ako roku a pol, od kedy sa im narodila dcérka, párik hlási rozchod.

„S honzom uz nejaku dobu nie sme spolu. Dôvody tu rozoberať nechcem, moja priorita je aktuálne Lara a aby sme vychádzali ako rodičia. Ďakujem za pochopenie," napísala priamo na Instagrame. To, čo teda stojí za ich rozchodom sa obidvaja rozhodli neuvádzať. V minulosti priznala, že ak by nemali spoli dcérku, už dávno by boli od seba. Pod príspevkom jej podporu vyjadrili mnohí známi ľudia. Napríklad Lucia Almaksus, Bianka Rumanová či Romana Tabaková. „Držím palce. Matky samoživiteľky sú veľmi silné ženy,“ napísala politička.

(Zdroj: Instagram EL)