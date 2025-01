NAJSEXI Slovenke nevyšlo ani DRUHÉ manželstvo: TAJNÝ rozchod a... Už sa bozkáva s iným!

Lucia Javorčeková a Kristián Grejták (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Lucia Javorčeková prešla v posledných rokoch výraznými životnými zmenami. Po ťažkom rozvode a svadbe s Kristiánom Grejtákom sa zdalo, že našla večnú lásku. No dnes je všetko inak – manželstvo je minulosťou a Lucia má po svojom boku nového partnera! Vyjde jej to tentoraz?

Lucia Javorčeková je známa hlavne na Instagrame, kde ju sledujú milióny ľudí. Preslávila sa vďaka svojim odvážnym záberom, ktorými pravidelne zásobuje mužské publikom. Najsexi Slovenka žije dlhodobo v zahraničí a domov chodí len sporadicky. Aj keď si mnohí myslia, že kráska žije krásny život, veru v láske štastie nemá. Pred šiestimi rokmi Javorčeková šokovala verejnosť informáciou, že sa so svojím manželom po 10 rokoch rozišli.

Neskôr taktiež prežívala ťažký rozvod. Dôvod ich rozchodu si však na istú dobu nechala pre seba. Až v roku 2022 vyšla s kožou na trh. Viac si môžete o hrozných detailoch z ich manželstva prečítať tu! Svetlo do jej života priniesol až nový partner, a to Kristián Grejták s ktorým mali pred 3 rokmi svadbu v Mexiku. Vybrali si naozaj magický dátum. Zobrali sa 11.11.2022 a túto výnimočnú udalosť oslávili v kruhu najbližších. „Príbeh oslavy našej večnej lásky,“ napísali vtedy k ich spoločným záberom.

No zdá sa, že slovo večnosť sa z ich manželstva vytratilo. Lucia a Kristián podľa najnovších informácii už viac netvoria pár. Pozornému oku totiž neuniklo, že ich romantické fotografie sa zo sociálnych sietí vytratili a rovnako sa už na Instagrame ani nesledujú. Lucia si dokonca zmenila aj meno. Predtým jej profil zdobilo Lucia The Great, pretože jej manžel sa v online svete prezentuje ako Kristian The Great, no teraz tam má Lucia The Graceous.

A tak sa zdá, že sa ich večná láska rozplynula po pár rokoch spolužitia. Kráska sa už netají svojím novým vzťahom. Do oka jej padol svalovec s tetovaniami, ktorého meno je Jella JR Woracek. Jeho zamestnaním je práca pastora. Na sociálnu sieť už zverejnili aj prvé zábery z hôr, na ktorých sú na sebe pritisnutí a bozkávajú sa. Nuž, možno to slávnej Slovenke už do tretice vyjde. FOTO s jej novým objavom nájdete v galérii.