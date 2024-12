Ďalší KONIEC: Markizáci sa lúčia s kolegyňou... ODCHOD po 17 rokoch!

Ďalší koniec v Markíze (Zdroj: TV Markíza)

V televízii Markíza bolo tento rok rušno. Poodchádzali z nej známe tváre ako napríklad moderátor Michal Kovačič či redaktor Adel Ghannam. Na materskú dovolenku odišla Mária Chreneková Pietrová a s markizáckym Teleránom sa rozlúčili Lenka Šoóšová a Roman Juraško. Na moderátorských postoch tak vznikli príležitosti pre nové tváre. Takejto možnosti sa chytila aj "stará známa" Marianna Ďurianová, ktorá sa do markizáckeho moderátorského kresla vrátila po dlhom čase. Ako to už býva, ľudia prichádzajú, ale i odchádzajú. No a po 17 rokoch končí ďalšia markizácka pracovníčka.

Tentokrát ide o profesionálnu vizážistku Editu Botlíkovú. O jej odchode zo Záhorskej Bystrice informovala rosnička Mirka Almásy. „Ďalšia z mojich dlhoročných kolegyniek sa rozhodla opustiť rady markizáckych stálic. Milá Editka, ďakujem za neskutočných 17 rokov tvojej ochoty znášať naše “hviezdne” maniere. Budeš nám chýbať!!!" zverila sa na sociálnej sieti. K Mirke sa pridalo viacero známych mien.

„Milá Editka, boli to krásne roky, a Ty si ich spoluvytvárala. Ďakujem Ti za všetko. Buď šťastná," odkázal jej Henrich Krejča, bývalý riaditeľ spravodajstva a publicistiky v Markíze. „Editka nám mnohým bude veľmi chýbať," pridala sa jeho žena Ivana Krejčová. „Prajem všetko najlepšie milá Editka," napísala Lenka Debnárová. „Pripájam sa. Edit je ľudsky aj profesionálne top. Všetko dobré, Edit, na ďalšej ceste," zapriala Zuzana Eliášová, niekdajšia markizácka redaktorka a terajšia hovorkyňa.